ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روسي على متن السفينة «PAREA»

شهدت مواني البحر الأحمر في المحافظات المختلفة، نشاطا كبيرا اليوم السبت، وانتظام حركة تداول البضائع، حيث بلغ حجم التداول 76 ألف طن، بالإضافة لوصول 63 ألف طن قمح روسي على متن السفينة PAREA لميناء سفاجا.

13 سفينة متراكية على أرصفة المواني

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة اليوم عددها 13 سفينة، وتم تداول 75 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و699 شاحنة و54 سيارة.

وأشار بيان هيئة المواني أن حركة تداول الواردات سجلت اليوم 70 ألف طن بضائع و432 شاحنة و44 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 آلاف طن بضائع، و267 شاحنة و10 سيارات.

وأوضح البيان أن ميناء سفاجا شهد اليوم، استقبال السفينة PAREA وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي لحساب هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث قامت الجهات المعنية بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها.

كما يستقبل الميناء بحسب بيان الهيئة، السفينتين بوسيدون إكسبريس وأمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2، وغادرت السفينتان بوسيدون إكسبريس وأمل ودليلة والحرية 2.

تداول 1320 طن بضائع عامة ومتنوعة

وذكر البيان أن ميناء نويبع شهد اليوم تداول 1320 طن بضائع عامة ومتنوعة، و132 شاحنة بميناء نويبع، ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين آيلة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين بريدج وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر1390 راكبا.