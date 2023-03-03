ضبط أسلحة و«بانجو وآيس» بحوزة عاطل في كرداسة

ألقت مباحث كرداسة القبض على عاطل بحوزته بندقية آلية وطبنجة، ومخدرات، وجرى اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط عاطل بسلاح ومخدرات في كرداسة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه بالقبض على «يوسف. ش» 40 عاما، عاطل، مقيم برك الخيام دائرة القسم، وبحوزته بندقية آلية، 5 خزائن آلية، و41 طلقة آلية، وطبنجة، و10 كيلو بانجو، وكيلو آيس، و40 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهم أمام المقدم هاني عماد رئيس مباحث كرداسة، اعترف بحيازته للمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.