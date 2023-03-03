القبض على متهم بإصابة آخر بسلاح أبيض في مشاجرة بسبب المزاح بالقليوبية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول منشور عبر «فيس بوك»، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من إصابة نجله جراء تشاجره مع آخرين.

بالفحص تبين صحة الواقعة، وأمكن تحديد مرتكبها، وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بقيامه بالتعدي على نجل المتضرر بالضرب بسلاح أبيض «كتر» مُحدثاً إصابته إثر مشاجرة بينهما بسبب المزاح، وأضاف أنه تخلص من السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.