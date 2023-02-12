4 مشاهد تكشف تفاصيل جريمة قتل «محامي كرداسة».. أعيرة نارية و5 كاميرات

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، إحالة أوراق المتهم بقتل بنداري حمدي، المعروف إعلاميًا بـ«محامي كرداسة»، إلى المفتي، وتحديد جلسة 12 مارس المقبل للنطق بالحكم. وترصد «الوطن» خلال السطور التالية 5 مشاهد تلخص تفاصيل الواقعة.

طلقات وصرخات

تمثلت أولى مشاهد تلك الجريمة في سماع الأهالي لأصوات طلقات أعيرة نارية من داخل أحد الشوارع، وبمجرد أن توجهوا إلى المكان لمعرفة مصدر تلك الطلقات فوجئوا بأحد محامي منطقة كرداسة، ويدعى بنداري حمدي، في العقد الثالث من عمره، ملقى أرضًا، وهناك عدة طلقات في أماكن متفرقة من جسده، والدماء تتساقط من جسده بغزارة، لترتفع الصرخات من المتواجدين في المكان عقب رؤيته.

المحامي يلفظ أنفاسه الأخيرة

قام الأهالي بحمل المحامي والتوجه به إلى المستشفى، وداخل المستشفى بذل الفريق الطبي كل محاولاتهم من أجل إسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، لتقوم المستشفى على الفور بإرسال إشارة إلى قسم شرطة كرداسة بالواقعة، لينتقل رجال الشرطة إلى المكان ويقومون بتكثيف جهودهم لضبط مرتكب الواقعة.

5 كاميرات وضبط المتهم

يتمكن رجال الشرطة من خلال تكثيف تحرياتهم فى الواقعة باستخدام التقنيات الحديثة، ومن خلال تفريغ أكثر من 5 كاميرات مراقبة موجودة في محيط المكان، وفي منطقة كرداسة، من الوصول لمرتكب الواقعة، وتم القبض عليه، وتبين أنه يدعى «محمد.ف»، صائد حيوانات، وتم اقتياده الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خلافات بين المتهم والمجني عليه

وانتقلت جهات التحقيق إلى مسرح الجريمة، وعاينت مكان الواقعة، كما ناظرت جثمان المجني عليه، وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا، وإعداد تقرير مفصل عنها، وبعد تحقيقات موسعة مع المتهم تبين أنه ارتكب جريمته بسبب خلافات بينهما، حيث ظن المتهم أن المحامي المجني عليه تواطأ مع خصومه لخسارة القضايا الموكل فيها، كما أحالت جهات التحقيق المتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.