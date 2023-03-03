العثور على حيوان «بطلينوس» نادر.. عمره 214 عاما ويحمل اسم رئيس أمريكي راحل

حيوان لا فقاري يعيش في البحار، وينتمنى إلى فصيلة الرخويات، عثر عليه أمريكي أثناء الصيد في البحر، يسمى «بطلينوس»، وهو حيوان غير مشهور، وخطط صائده إلى طهيه والاستمتاع بوجبة شهية على الغداء، قبل أن يكتشف أمرًا نادرًا.

عثر الأمريكي بلين باركر وعائلته، على «بطلينوس» أثناء الصيد، لكنهم تراجعوا قبل طهيه، وفكروا أن الحيوان يمكن أن يحمل شيئًا نادرًا أو مميزًا: «فصلتنا دقائق فقط عن طهيه وأكله، لكن بعد تفكير، اعتقدنا أن الحيوان يمكن أن يحمل أمرًا مميزًا، فلم نرغب في قتله وطهيه».

وزنه كيلو جرام وعمره 214 عامًا

قرر «باركر» أن يأخذ المحار «بطلينوس»، إلى أحد المختبرات البحرية الأمريكية، لاكتشاف أمره، وعلم أن وزنه يصل إلى 2.6 رطلًا، وهو ما يعادل الكيلو تقريبًا، وعمره يصل إلى 214 عامًا، بحسب موقع «إنسايدر».

المختبر الذي ذهب إليه «باركر» في مدينة باناسيا بولاية فلوريدا الأمريكية، مؤسسة بحثية وتعليمية بحرية، إذ أكدت صفحة المختبر الرسمية على «فيسبوك»، أن الحيوان اللا فقاري يمكن حساب عمره بعدد الطبقات الموجودة على القشرة، فكل طبقة بمثابة عام بالنسبة للمحار، وبعد إحصاء عدد الطبقات، والتي وصلت إلى 214 طبقة، تبين عمر المحار 214 عامًا، إذ ولد عام 1809.

ما علاقة البطلينوس بإبراهام لينكون؟

عام 1809، هو نفس عام مولد الرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكون، ومن هنا سمي المحار على اسم «لينكولن»، وليست المرة الأولى التي يعثر البعض على حيوان «بطلينوس»، ففي عام 2006، عثر العلماء على حيوان بطلينوس عمره 507 عامًا، حينها سمي باسم «مينج»، إذ قدر العلماء أن الحيوان كان على قيد الحياة عام 1499، خلال عهد أسرة مينج بالصين.