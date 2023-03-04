أحد ضحايا «هوج بول» في بورسعيد: دفعت شقى عمري

حرر عدد من المواطنين في بورسعيد محاضر ضد مسؤول عن موقع «هوج بول» الإلكتروني، واتهموه وخطيبته بالنصب عليهم وحثهم على استثمار أموال طائلة في الموقع والكسب منها، ثم فوجئوا باختفائه من على الإنترنت.

محاضر ضد مسؤول «هوج بول»

وأوضح عمرو عيد أحد المتضررين، أن عدد من المتضررين حرروا محاضر بتضررهم من النصب عليهم في موقع «هوج بول» والمسؤول عنهم «م.ه» أدعى أنه ضم للموقع الإلكتروني ما لا يقل عن 22 ألف شخص ببورسعيد، وضعوا كل أموالهم في ذلك التطبيق بعد أن أوهمهم وخطيبته أنه مسؤول عن المنصة ببورسعيد وسوف يجلب لهم الكثير من الأموال، إذ يشتري العضو المشترك في الموقع آلة على تطبيق إلكتروني ويضع فيها الأموال طريق محفظة إلكترونية، ثم يسحبها دولارات بذات الطريقة أو عبر حساب بنكي.

«شقى عمره ضاع»

وأشار «عمرو» إلى أنه يعمل فرد أمن بإحدى المؤسسات، وعامل «ديليفري» ليكون نفسه، وثق في هذا الشخص، وفي البداية ضخ مبالغ قليلة، وبدأ يكسب منها، فاطمئن واستمر على تواصل مع هذا الشخص الذي يطمئنه حتى ضخ 33 ألف جنيه شقى عمره.

ويضيف: «فجأة اشتكى العملاء من أن الموقع تحميله بطئ وأيقونة السحب غير مفعلة، فدخل مسؤول الموقع ببورسعيد وطمأن بأنه سحب 2000 دولار، وأكد أن تحويلات المبالغ كانت تتم على أرقام هواتف مصرية بأحد المحافظ الإلكترونية لشركة شهيرة فهو كان يزيدني اطمئنانًا».

وأوضح عمرو أنه حرر محضر رقم 2 أحوال في قسم مباحث المعلومات بمديرية أمن بورسعيد، وأنه بصدد تحرير محضر بقسم بور فؤاد أول وهو القسم الذي شهد الواقعة ضد «ش، أ» خطيبة المتهم لتعاونها معه والنصب علي المواطنين واستيلاء على أموالهم، ويطالب بحقوق الضحايا خاصة أن منهم ظروفه المادية سيئة جدا، كما أن صفحات على الفيسبوك تم تدشينها باسم ضحايا «هوج بول» وعايزين حقنا من هوج بول استعرضوا كيف تم النصب عليهم».