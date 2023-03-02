خبير قانوني يوضح عقوبة النصب الإلكتروني بعد واقعة «هوج بول»

تصدى المشرع المصري لكل محاولات النصب والاحتيال التي يتعرض لها المواطن بمختلف أشكالها، ووضع قوانين ذات عقوبات صارمة لمواجهة محاولات النصب، التي تتم من قبل بعض الأشخاص في ظل التقدم التكنولوجي الهائل، واستخدام الإنترنت في عمليات «النصب الإلكتروني».

جريمة النصب الإلكتروني

ومن عمليات النصب الإلكتروني التي حدثت في الأيام القليلة الماضية، كانت عن طريق تطبيق يدعى «هوج بول»، الذي يدعى مستخدميه أن أصحاب هذا التطبيق قاموا بالنصب عليهم، إذ أوهم التطبيق أو المنصة مستخدميها أنهم يستطيعوا الحصول على أرباح بالدولار عن طريق مكسب يومي قيمته 4 دولارت مقابل إداع مبلغ 1000 جنيه مصري، وتم تجميع الأموال من المستخدمين عن طريق محفظة إلكترونية مقابل الدخول كشريك في عمليات الاستئجار والبيع والشراء الوهمي، وفي هذا الصدد يرصد «الوطن» العقوبة المنتظرة لأصحاب هذا التطبيق، وفقا للقانون في حال ثبوت الجريمة من قبل النيابة.

وقال الخبير القانوني محمد عبد المجيد، إنّ القانون المصري تصدى لمحاولات النصب سواء كان بشكل مادي أو نصب إلكتروني، ووضع عقوبات صارمة بالحبس والغرامة تطبق في حال ثبوت سوء النية «النصب» من أصحاب التطبيق أو المنصة في حال النصب الالكتروني، موضحا أنّه في الجرائم التي يستخدم فيها الإنترنت تحول القضية إلى المحكمة الاقتصادية التي يعول فيها على استخدام الأدلة الفنية بصورة كبيرة.

عقوبة النصب الإلكتروني

وأضاف عبد المجيد في تصريح لـ«الوطن»، أنّ واقعة تطبيق هوج بول في حال ثبوت صحتها تندرج تحت «النصب الالكتروني»، الذي حدد القانون عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات لكل شخص مشترك في جريمة النصب في حال إذا كان الفعل الإجرامي واحد.

وأشار الخبير القانوني إلى أن عقوبة الجريمة المذكورة، تصل إلى الحبس 3 سنوات إذا ثبت من خلال تحقيق النيابة أنها إيهام بمشروع وهمي من قبل الأشخاص القائمين على التطبيق أو المنصة، وتتحول الجريمة إلى المحكمة الاقتصادية التي تستخدم الأدلة الفنية في التحقيقات وإصدار الحكم.