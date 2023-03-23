هل قطرة العين تفطر الصائم؟.. «الإفتاء» تجيب

هل قطرة العين تفطر الصائم؟، سؤال ورد إلى دار الإفتاء، وهو من الأمور التي حسمتها الدار في فتوى إلكترونية نشرتها عبر بوابتها الرسمية، وتستعرض «الوطن»، إجابته وفقا للإفتاء.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الصوم هو الإمساك عن المُفطرات، والمُفطرات هي ما حَدَّدَ الشرعُ من مبطلات الصيام، ومنها دخول جِرْمٍ إلى الجَوْفِ، والضابط في حصول هذا هو ما وصل عمدًا إلى الجوف المُنْفَتِحِ أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا.

هل قطرة العين تفطر الصائم؟.. دار الإفتاء تجيب

وبخصوص هل قطرة العين تفطر الصائم؟، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن كُل ما دخل الجسدَ يُعَدُّ مفطرًا، والجوف عند الفقهاء عبارةٌ عن: المعدة، والأمعاء، والمثانة - على اختلافٍ بينهم فيها، وباطن الدماغ، فإذا دخل المفطرُ إلى أيِّ واحدةٍ منها من مَنْفَذٍ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فإنه يكون مُفسِدًا للصوم.

هل قطرة العين تفطر الصائم

وأوضح «علام» من خلال الفتوى التي نشرتها دار الإفتاء أنه بالنسبة للقطرة التي توضع بالعين: فالذي عليه الفتوى والعمل أنها لا تفسد الصوم مطلقًا؛ سواء وصلت إلى الحلق أو لم تَصل؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا، فلا يصدُق على الداخل فيها أنه وصل إلى الجوف عن طريق منفذٍ مفتوح.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

العدسات اللاصقة في الصيام

وفي سياق منفصل أوضحت دار الإفتاء في الفتوى الإلكترونية الصادرة عنها برقم 256، ردا على سؤال ما حكم قطرة العين وهي مضاد حيوي وليست غذاءً؟ وما حكم محلول العدسات اللاصقة وهو عبارة عن مضاد حيوي ومنظف لها، وعند ارتدائها تدخل قطرة صغيرة إلى العين ومنها إلى الأنف والحلق؟ أن التقطير في العين بدواءٍ أو محلولٍ لا يفسد الصوم وإن وجد الصائمُ طعمَ القطرة في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا على المختار في الفتوى.

وتابعت الدار: والذي نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول في العين، وإن وصل إلى الحلق؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا، وليس معنى وجود القطرة في الحلق أن العين منفذ؛ لأن وجود الطعم في الحلق لا يعني أنه وصل من خلال منفذ مفتوح فقد يصل إلى الحلق عن طريق الجلد.