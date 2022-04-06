هل قطرة العين تفطر في رمضان؟ المفتي يجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن هل قطرة العين تفطر وتفسد الصيام؟، وقد أجاب على السؤال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، حيث أكد على أن الصوم هو الإمساك عن المُفطرات، والمُفطرات هي ما حَدَّدَ الشرعُ من مبطلات الصيام، ومنها دخول جِرْمٍ إلى الجَوْفِ، والضابط في حصول هذا هو ما وصل عمدًا إلى الجوف المُنْفَتِحِ أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا، ومن ثَمَّ فليس كُلُّ ما دخل الجسدَ يُعَدُّ مفطرًا.

هل قطرة العين تفطر

وبخصوص سؤال هل قطرة العين تفطر فقد أشار مفتي الجمهورية إلى أن الجوف عند الفقهاء عبارةٌ عن: المعدة، والأمعاء، والمثانة - على اختلافٍ بينهم فيها، وباطن الدماغ، فإذا دخل المفطرُ إلى أيِّ واحدةٍ منها من مَنْفَذٍ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فإنه يكون مُفسِدًا للصوم.

دار الإفتاء

واختتم علام فتواه بخصوص هل قطرة العين تفطر قائلا: فأما بالنسبة للقطرة التي توضع بالعين: فالذي عليه الفتوى والعمل أنها لا تفسد الصوم مطلقًا؛ سواء وصلت إلى الحلق أو لم تَصل؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا، فلا يصدُق على الداخل فيها أنه وصل إلى الجوف عن طريق منفذٍ مفتوح. والله سبحانه وتعالى أعلم.

العدسات اللاصقة

وفي فتوى أخرى تلقت دار الإفتاء سؤالا عن ما حكم قطرة العين وهي مضاد حيوي وليست غذاءً؟ وما حكم محلول العدسات اللاصقة وهو عبارة عن مضاد حيوي ومنظف لها، وعند ارتدائها تدخل قطرة صغيرة إلى العين ومنها إلى الأنف والحلق؟

وأجاب على السؤال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق حيث قال: التقطير في العين بدواءٍ أو محلولٍ لا يفسد الصوم وإن وجد الصائمُ طعمَ القطرة في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا على المختار في الفتوى.