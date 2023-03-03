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إشادات بأغنية مروان بابلو الجديدة «أجرة»: كل تراك أحلى من اللي قبله

كتب:

ياسمين محمود
10:03 م | الجمعة 03 مارس 2023
مروان بابلو

مروان بابلو

إشادات عديدة بأغنية «أجرة» لـ مروان بابلو، التي طرحها منذ ساعات، بمشاركة زاندر جوست، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

مروان بابلو يطرح أغنية «أجرة»

أغنية «أجرة» من كلمات مروان بابلو وزاندر جوست، الذي أنتج الموسيقى الخاصة بها.

وجاءت تعليقات الجمهور على أغنية مروان بابلو، عبر حسابه على «إنستجرام» كالتالي: «عظمة بجد كل تراك أحلى من اللي قبله مفيش كلام»، و«أكتر رابر في السين مختلف وبيصرف في كليباته، واحشني يا فنان والله»، و«تراك جامد».

كلمات أغنية «أجرة»

وتقول كلمات أغنية «أجرة» لـ مروان بابلو: «مسيري مش حاميني.. دفعت الأجرة مش طماع…Darling…دفعت الأجرة مش طماع… بدي جلسات كهرباء في الصدر… ارجعه سلكان دورت المكنة جعان».

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