مروان بابلو يحرر محضرا بسبب «كالون» الشقة.. «اتغير بالغلط»

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، اليوم الأحد، ملابسات اشتباه مطرب الراب مروان بابلو، في دخول مجهولين لشقته الكائنة بأحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد.

مغني الراب اكتشف تغيير كالون شقته بعد عودته من الخارج

وأفادت تحريات الشرطة بإشراف اللواء علاء فتحي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن مغني الراب حال عودته من الخارج، اكتشف تغيير كالون بأحد أبواب شقته فتمكّن من دخول سكنه عن طريق باب آخر جانبي، ولم يتبينّ له وجود ثمة مسروقات أو آثار عنف.

وتوجه «بابلو» إلى قسم شرطة الشيخ زايد، وحرر محضرًا بالواقعة ولم يتهم أحدًا، لكن المباحث توصلت إلى هوية شخص غيّر الكالون، وباستدعائه قرر أنَه تلقى اتصالاً من أحد المسؤولين بالكمبوندات يطلب منه تبديل كالون وحدة سكنية.

وبسؤال الأخير، أكّد مضمون ما قاله، مضيفًا أنَّ العامل نفذ ما طُلب منه بالخطأ، إذ توجه لشقة غير المطلوبة.