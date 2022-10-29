مروان بابلو يعتذر للجمهور بعد انفعاله في حفل الأمس: أتحمل المسؤولية كاملة

حرص مؤدي الراب مروان بابلو، على تقديم اعتذار بعد أزمته بالأمس في حفله على مسرح ستاد الهوكي، إذ انفعل وألقى الميكروفون على الأرض وغادر مسرح الحفلة بسبب عدم مزامنة صوته مع الفرقة.

اعتذار مروان بابلو

وكتب مروان بابلو، عبر خاصية «الاستوري»، على حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «حابب أوضح أن اللي حصل امبارح أنا اللي أتحمل مسؤوليته كاملة، وليس للفرقة الموسيقية صلة بما حدث، وأنا بتأسف جدا لأصدقائي الموسيقيين ولفريق العمل وللجمهور كله، وبشكركم على تواجدكم».

مروان بابلو يلقي الميكروفون على الأرض

وكان الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر فيديوهات ظهر بها مروان بابلو، يصرخ بأحد أفراد الفرقة الموسيقية، ثم بعدها ألقى الميكروفون على الأرض، وخلع الجاكيت خلال مغادرته للمسرح، وذلك بسبب عدم مزامنة صوته مع الفرقة الموسيقية.

نجاح مروان بابلو في أغنية «الحلال»

الجدير بالذكر أن مروان بابلو حقق نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال طرحه أغنية جديدة بعنوان «الحلال»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، التي حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة.