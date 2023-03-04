العالم الهولندي يكشف طريقة توقعه لحدوث الزلازل: كونوا في حالة تأهب «خاص»

«كونوا في حالة تأهب.. فقط تأهبوا»، بهذه الكلمات نبّه العالم الهولندي فرانك هوجربيتس العالم مجددا، من كوراث قد تأتي قريبا ضمن سلسلة توقعاته المرعبة التي لم يتوقف عن الإدلاء بها منذ أكثر من شهر، حيث أوضح لـ «الوطن» الفرق الرئيسي بين طريقته في التنبؤ بالزلازل وعلم التنجيم.

العالم الهولندي يوضح الاختلافات بين نظامه ونظام المنجمين

وأضاف العالم الهولندي لـ«الوطن»: «أقوم بمراقبة النظام الشمسي بالكامل، لكن المنجمون يراقبون بشكل أساسي الأرض في المركز، كما يوجد المزيد من الاختلافات في التوضيح الفرق بيننا، فأنا لا استخدم علم الأبراج و لا أتابعها».

وتابع هوجربيتس قائلاً لـ«الوطن»: «أنا لا استخدم علم التنجيم لست منجماً أو دجالاً، لكن استطعت تطوير برنامجي الخاص و المعروف بـ (Solpage)، بسبب أنه لا يوجد برنامج في علم الفلك أو علم التنجيم عموماً ليكون مناسب للبحث الخاص بي».

واختتم العالم الهولندي حديثه لـ«الوطن»: «أن بحثنا يعتمد بنسبة 100% على الملاحظة، وليس على أي نظام عقائدي أو كتب تنجيم، لا يوجد منجمون يعلمون في معهد الرصد الهولندي».

زلزال تركيا وسوريا

ضرب زلزال تركيا وسوريا فجر يوم 6 فبراير الماضي، الموافق يوم الإثنين، وكانت قوته 7.8 درجة علي مقياس ريختر وأسفر في مقتل أكثر من 51 ألف شخص وإصابة أكثر من 123 ألف جريح وتسبب في انهيار نحو 30 آلف مبني.

وذكرت التقارير أن زلزال شرق المتوسط أصبح 5 الزلزال فتكاً في القرن الحادي والعشرون، كما أنه أعنف وأقوى بـ3 أضعاف من زلزال 1999.