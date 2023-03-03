فاروق الباز لـ«مصر تستطيع»: بعض حديث العالم الهولندي عن الزلازل بدون أساس علمي

علَّق العالم فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، على توقعات العالم الهولندي بشأن حدوث الزلازل بعد زلزال تركيا ومدى أساسه العلمي، قائلا إن بعض حديثه له أساس علمي وبعضه لا.

الجذب بين الأجسام له تأثير على حركتها

وأضاف «الباز»، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن بعض حديث العالم الهولندي صحيح نظرا لأن الجذب ما بين الأرض والقمر والشمس والنجوم لها بعض التأثير لجزء من حركة هذه الكتل.

البحر الأحمر يتسع

وأوضح أن زلزال تركيا حدث نظرا لأن الكتلة الخاصة بشبه الجزيرة العربية، وهي كتلة صغيرة من القشرة الأرضية، تتحرك نحو الشرق والشمال الشرقي، وهذه الحركة مستمرة منذ القدم، مكونة جبال زاجروس في إيران، ويعني ذلك بأن البحر الأحمر يتسع وخليج العقبة يغلق بمعدل سم واحد في العام.

وأشار إلى أنه عندما يكون هناك عناصر شد وجذب على جزء منها قد تسهلها نسبيا، وبالتالي كان من المتوقع حدوث هذه الحركة.