فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في كفر الشيخ اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار الكهربائي اليوم السبت، عن مركز ومدينة مطوبس، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، أي لمدة 3 ساعات.

فصل التيار الكهربائي لأعمال الصيانة

وقال القطاع، في بيان إنه يتم فصل التيار الكهربائي عن مركز ومدينة مطوبس لوجود أعمال صيانة بالخط الخاص بالمركز والمدينة، متوجهاً بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة.

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في مركزي فوه ودسوق

كما أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، عن فصل الكهرباء عن عدد المناطق الواقعة بنطاق مركزي فوه ودسوق، اليوم السبت، من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الساعة الثانية مساءً، لإجراء أعمال الصيانة، على أن يُجرى إعادة التيار عقب الانتهاء من تلك الأعمال.

القرى والمناطق المتأثرة بالفصل

وأوضح القطاع، أنه تتأثر بعمليات فصل التيار بمركز فوه قري «شمشيره، والصاوي، وراشد، وسنديون، ومركز الكلى بقرية سنديون»، وتتأثر بعمليات الفصل بدسوق، «شارع إبراهيم المغربي، الإدارة التعليمية، وخلف قسم الشرطة، ونقابة التطبيقيين، وشارع الدلتا».

وناشد القطاع، المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

جدير بالذكر، أن فصل التيار الكهربائي يأتي في إطار جهود قطاع كهرباء كفر الشيخ، في إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل علي أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك بجميع مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ.