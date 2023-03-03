إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة في حادث تصادم بالمنصورة

أصيب 3 أشخاص في محافظة الدقهلية الليلة، بكدمات وكسور بأماكن متفرقة في الجسد في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل ثقيل على الطريق الدائري السريع في مدينة المنصورة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة العام.

اصطدام سيارة ملاكي ونقل ثقيل في المنصورة

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بوجود بلاغ عن وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدائري السريع بالمنصورة، أسفر عن الحادث وقوع إصابات.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحريات تبين اصطدام سيارة ملاكي بسيارة أخرى نقل ثقيل على الطريق السريع الدائري بالمنصورة أدى إلى إصابة كل من: «نظيمة. م. ف»، 28 عاما، مصابة باشتباه بكسر في الساق الأيمن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«حور.إ.س»، عمرها عام ونصف، مصابة بجرح قطعي في فروة الرأس، و«هبة الله. ص»، 26 عاما، اشتباه كسر بالساق الأيمن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى العام بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.