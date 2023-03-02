مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم أعلى كوبري الروبيكي بمدينة بدر

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في حادث تصادم، أعلى كوبري الروبيكي في اتجاه القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن في القاهرة إخطارًا من مديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث تصادم بطريق السويس أعلى كوبري الروبيكي في اتجاه القاهرة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

اختلال عجلة القيادة سبب الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة الملاكي، ما تسبب في انحرافها واصطدامها بالجزيرة الوسطى أعلى كوبري الروبيكي.

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين

نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، ونقلوا إلى مستشفى مدينة بدر لتلقي العلاج اللازم، ويقوم رجال المباحث بسؤال شهود العيان والمصابين؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما رفع رجال المرور آثار الحادث من الطريق.