مصرع وإصابة 3 أشقاء في حادث تصادم مروري في البحيرة

لقي شاب مصرعه فيما أصيب شقيقيه بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية أمام قرية 6 بمركز إدكو بالبحيرة، ونقلوا إلى مستشفى إدكو العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بوقوع حادث تصادم في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة شقيقه، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وفاة شاب يدعى «عمر حسين عوض»،17 سنة، مقيم خورشيد، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب شقيقه «أحمد»، 16 سنة، و«محمد» 19 سنة وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهما بمستشفى إدكو العام وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.