هزة أرضية تضرب شرق تركيا بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر

ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، شرق تركيا، وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن البؤرة وقعت على عمق 2 كيلومتر.

وأوضح المركز أن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت شرق تركيا، وقعت على مسافة 31 كيلومترا جنوب «ملطية» و6 كيلومترات بين الشمال والشمال الغربي من «سيليخان».

وفي وقت سابق من اليوم السبت، سجل مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بالقرب من الحدود التركية السورية، على عمق 10 كيلومترات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.