هزة أرضية على عمق 5 كيلومترات تضرب وسط تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن البؤرة وقعت على عمق 5 كيلومترات.

وأضاف «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، أن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت وسط تركيا وقعت على مسافة 38 كيلومترا شمال غرب «قهرمان مرعش» و 24 كيلومترات جنوب شرق «جوكسون».

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة ، قال «الزلازل الأوروبي متوسطي»، إن الهزة التي ضربت وسط تركيا بلغت قوتها 3.2 درجة على عمق 2 كيلو متر.

وفي وقت سابق من فجر اليوم الجمعة، أشار مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن عمق الهزة الأرضية التي ضربت وسط تركيا بلغ 4 كم، فيما بلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر.