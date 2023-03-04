هزة أرضية بقوة 2.9 درجة تضرب وسط تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، بعمق 5 كيلو متر، وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن البؤرة وقعت على مسافة 51 كيلو متر بين الشمال والشمال الغربي من «قهرمان مرعش» و23 كيلومترا جنوب «أفيسن».

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، رصد هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق 10 كيلومترات.

وقال «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت وسط تركيا وقعت على مسافة 82 كيلو متر بين الغرب والشمال الغربي من «قهرمان مرعش» و23 كيلومترا غرب «جوكسون».