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تجديد تعيين الدكتور محمد الطيب مساعدا لوزير الصحة للحوكمة والشؤون الفنية

كتب:

مريم الخطري
09:49 ص | السبت 04 مارس 2023
الدكتور محمد محمود الطيب

الدكتور محمد محمود الطيب

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا بتجديد تعيين الدكتور محمد محمود الطيب مساعدًا لوزير الصحة والسكان للحوكمة والشؤون الفنية.

من هو الدكتور أحمد الطيب ؟

تجدر الإشارة إلى أن «الطيب» حاصل على دكتوراة طب الأسنان الإكلينيكي في كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وزمالة العلاج بالليزر في طب الأسنان من جامعة «آخن» الألمانية، إضافة إلى حصوله على شهادة برنامج «القيادة للقرن الحادي والعشرين» من كلية جون كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة «هارفارد» بالولايات المتحدة الأمريكية، كما درس إدارة الأعمال في كلية الدراسات العليا، بجامعة أسلسكا.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

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