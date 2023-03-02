متحدث «الصحة» يوجه نصائح مهمة لمرضى الجيوب الأنفية.. الخروج للضرورة

وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح لمرضى الجيوب الأنفية بالتزامن مع حالة الأتربة التي تشهدها الأجواء خلال الأسبوع الجاري، قائلا إن مرضى الجيوب الأنفية من أكثر الفئات تأثرا بحالة الجو خاصة وقت انتشار الأتربة.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للتعامل مع تقلبات الطقس

وأضاف أن التهاب الجيوب الأنفية تتضمن عدة أنواع، منها:«البكتيرية، الحساسة، المزمنة»، ويلزم تناول كميات وفيرة من المياه علي مدار اليوم، وعمل كمادات دافئة على منطقة الأنف وترطيبها، والحرص على أخذ قسط وفير من الراحة على مدار اليوم، مشيرا إلى أنه في حال التهاب الجيوب الأنفية الحادة هناك مجموعة من العلاجات يقوم بوصفها الطبيب المختص.

مرضي الجيوب الأنفية أكثر الفئات تأثرا وقت الأتربة

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في حال انتشار الأتربة العالقة في الجو على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، يرجى عدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى وارتداء الكمامات، محذرة من الحصول على العلاجات التي توصف من قبل المواطنين وبعضهم البعض أو العلاجات التي تؤخذ من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وطمأن الدكتور حسام عبدالغفار، المواطنين بشأن زيادة أعداد مقاعد الخط الساخن 105 للرد على كل التساؤلات المختلفة والاستفسارات المختلفة بشأن الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى توجيه المواطنين للعيادات الصحية المسائية والمنتشرة على مستوى المحافظات، وفي جميع المستشفيات بأسعار رمزية بعد الإقبال الكبير الذي شهدته منذ انطلاقها.