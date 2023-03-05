طرق التخلص من دهون البطن.. «خليك رياضي»

كشف الدكتور بهاء ناجي، استشاري السمنة والتغذية عن 6 طرق فعالة من أجل التخلص من دهون البطن دون اللجوء إلى العمليات الجراحية أو تناول عقاقير، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن التخلص من دهون منطقة البطن ليس سهلا ولكن مع المواظبة على اتباع مجموعة من التعلميات والإرشادات ستم القضاء عليها بشكل سليم وصحي في نفس الوقت، مشيرا الي أن الدهون عبارة عن نوعين، النوع الأول دهون تحت الجلد، والنوع الثاني دهون الحشوية وهي توجد في أعماق البطن.

6 طرق للتخلص من دهون البطن

وتابع ناجي: «الدهون توجد تحت الجلد هي الدهون التي يمكن التخلص منها بشكل سريع وسهل، ولتخلص من الدهون تحت الجلد هناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها وستجد نتيجة بشكل ملفت وسريع»

- تجنب تناول السكر والمشروبات السكرية أو المشروبات الغازية

- البعد عن الأطعمة السريعة والتي تحتوي على الدهون المشبعة

- الحرص على تناول الألياف، حيث تساعد الألياف على بطء الجهاز الهضمي وامتصاص العناصر الغذائية

- ضرورة الحرص على القسط الكافي من النوم والراحة

- البعد عن قلة النوم، لأنها تساعد في زيادة الوزن والإجهاد

- الحرص على القيام بالتمارين الرياضية بشكل يومي، خاصة التمارين المتعلقة بالبطن لأنها تساعد عن شد عضلات البطن.

كيفية التخلص من دهون البطن

وناشد الدكتور بهاء ناجي ضرورة اتباع نظام غذائي صحي، لافتا إلى تغير مفهوم الرجيم والقيام بيه، فالتفكير بالقيام بالرجيم يصيب البعض بالاكتئاب ولكن اتباع نظام غذائي صحي سياعد على الحفاظ على الوزن المثالي للجسم بشكل كبير، مشيرا إلى أن البعد عن الوجبات السريعة والغنية بالدهون لسيت مضرة فقط على اكتساب الجسم الوزن الزائد ولكن الإصابة بالأمراض المختلفة.