«الصحة»: إجراء فحوصات المقبلين على الزواج من المغتربين داخل مصر فقط

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للمواطنين بشأن إمكانية اجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج للمغتربين خارج مصر، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إنه يمكن للمغتربين إجراء الفحوصات الطبية خلال 6 أشهر التي تسبق عقد القران، وحتى 14 يوما قبل عقد القران، لكن داخل مصر فقط من خلال أي مركز طبي.

إجراء الفحوصات الطبية حال الطلاق والزواج مرة أخرى

وأكدت أهمية إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، حال طلاق أحد الطرفين من قبل والرغبة في الزواج مجددا، للتأكد من خلوه من الأمراض والحفاظ على صحة الأبناء من نقل أي أمراض وراثية لهم، مشيرة إلى أن الفحوصات الطبية مهمة وأساسية في المسوغات الرسمية للزواج.

خطوات استخراج الشهادة الطبية للمقبلين على الزواج

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن خطوات استخراج الشهادة الطبية للمقبلين على الزواج داخل الوحدات الصحية، وقالت الوزارة في فيديو توعوي لها، إنه على الطرفين المقبلين على الزواج الذهاب إلى الوحدة الصحية أو المركز الطبي المقرر إجراء التحاليل الطبية به، ومن ثم التوجه إلى غرفة المشورة للاستفسار والتعرف على الخدمات المقدمة من خلال المبادرة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأنه لا بد من استلام كارت المتابعة والإحالة، وكذلك كتيب التوعية الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، محذرة من ضياع كارت المتابعة، الذي يتضمن الاسم والرقم القومي، والتأكد من الكشف وكتابة الإحالة إلى أحد المستشفيات في حال اكتشاف إصابة أحد الطرفين بأي مرض.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه بعد ذلك يجري التوجه لإجراء الفحوصات الطبية المختلفة بداية من الإيدز وفيروس سي وفيروس نقص المناعة البشرية وارتفاع ضغط الدم ومرض السمنة وفصيلة الدم ومعامل ريسيس ومستوى الهيموجلوبين.

واستكملت وزارة الصحة والسكان: «لا بد من التوجه إلى غرفة تسجيل البيانات لتسجيل نتائج فحوصات وملء استبيان الصحة النفسية، وتسجيل رقم الهاتف ليجري إرسالة رسالة نصية بوقت استلام الشهادة الصحية خلال 14 يوما.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأنه يجري تسليم الشهادة ومدون بها نتائج التحاليل للشخص نفسه، ويمكن أن ينوب عنه أي شخص بموجب توكيل رسمي فقط، لمناقشة كل نتائج التحاليل مع الطبيب المختص.