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تحرير 1818 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات و إسراء عبد العزيز
11:37 ص | السبت 04 مارس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ضبطت الإدارة العامة للمرور عددا من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 1818 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رفع السيارات المتروكة بالشوارع

واستمرت حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 486 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 59 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.

العقوبة القانونية

ووفقًا لقانون المرور، فإنّ العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن «سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، كما يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، وتطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة».

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بقلم محمد بركات و إسراء عبد العزيز