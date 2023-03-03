«الداخلية»: ضبط 76 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

ضبط قضية تهريب نقد

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، تم ضبط قضية واحدة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط عدد 1866 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام، تم ضبط عدد 31 قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ عدد 266 حكما قضائيا متنوعا.

كما تم ضبط 73544 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 16818 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و187 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 دراجات نارية مخالفة، و26 مخالفة موقف عشوائي، و83 مخالفة شروط التراخيص.

6 قضايا تزوير مستندات

وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية «تزوير المستندات»، تم ضبط 6 قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.