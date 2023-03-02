«الداخلية»: ضبط 2084 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
12:31 م | الخميس 02 مارس 2023
وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:
جهود الداخلية خلال 24 ساعة
- ضبط 2 قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.
- ضبط 2084 مخالفة مرورية متنوعة في مجال ضبط المخالفات المرورية.
- ضبط عدد 35 قضية في مجال الأمن العام.
- ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.
- تنفيذ عدد 267 حكما قضائيا متنوعا في مجال تنفيذ الأحكام.
- ضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.