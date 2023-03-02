«الداخلية»: ضبط 2084 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:

جهود الداخلية خلال 24 ساعة

- ضبط 2 قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

- ضبط 2084 مخالفة مرورية متنوعة في مجال ضبط المخالفات المرورية.

- ضبط عدد 35 قضية في مجال الأمن العام.

- ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

- تنفيذ عدد 267 حكما قضائيا متنوعا في مجال تنفيذ الأحكام.

- ضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.