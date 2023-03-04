الإعدام لسيدة وابن شقيقها بتهمة قتل الزوج في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 12، اليوم، بالإعدام شنقا لسيدة مقيمة عزبة العمدة مركز دمنهور، وابن شقيقها، في القضية رقم 31529 لسنة 2022 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم 1591 لسنة 2022 كلي وسط دمنهور، لقيامهما بقتل زوج المتهمة عقب حدوث مشاجرة بين المجني عليه وزوجته وابن شقيقها، فاستدرجاه بدعوى الصلح بينهم، واصطحباه لمكان الحادث، وقتلاه وألقيا الجثة في أرض زراعية على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق دائرة المركز.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدي، والمستشار تامر عتمان، وسكرتير خالد حسين.

ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة

كان قد تمكن ضباط مباحث مركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع الأمن العام، من كشف غموض العثور على جثة شاب مجهولة الهوية بها عدة طعنات وملقاة في مياه مصرف ري، خلف مبنى جامعة دمنهور بمنطقة الأبعادية بدمنهور.

تحديد هوية المجني عليه

وكشفت التحريات أن الجثة لشخص يدعى «أحمد.أ.ال»، 40 عامًا، وشهرته «كريم.ق»، سايس سيارات، مقيم محافظة الإسكندرية، وسبق اتهامه في عدة القضايا.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه متزوج عرفيا من المتهمة «شيماء.ال.م»، 31 عامًا، بائعة مناديل ومقيمة عزبة العمدة مركز دمنهور، وأنها كانت تقيم معه في مدينة الإسكندرية.

وأشارت التحريات أن الزوجة تركت منزل الزوجية وتقيم بشقة مستأجرة بدائرة مركز دمنهور، مع ابن شقيقها المدعو «خالد.ع.ع»، 28 عامًا، عاطل.

وقالت المتهمة إنه نشبت مشاجرة بين المجني عليه وزوجته وابن شقيقها، فاستدرجاه بدعوى الصلح بينهم، واصطحباه لمكان الحادث، وقتلاه وألقيا الجثة بمكان العثور عليها.