التصديق على حكم إعدام المتهم بقتل ربة منزل وطفلتها في طنطا

قضت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامي بريك، رئيس المحكمة، بالإعدام شنقاً على «سروجي سيارات» لاتهامه بقتل سيدة وابنتها في شهر رمضان الماضي، وإلقاء جثتيهما في مصرف ترعة.

قرار مفتي الجمهورية

وكانت محكمة جنايات طنطا أحالت أوراق المتهم في شهر يونيو الماضي، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، في القضية رقم 12357 جنايات مركز طنطا، والمقيدة برقم 800 كلي غرب طنطا، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، وجاء قرار فضيلة المفتي بالتصديق على الإعدام.

تعود أحداث الواقعة عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة ربة منزل وتدعى «سماح الطنطاوي»، وتبلغ من العمر 38 عاما، ربة منزل، وجثة طفلتها وتدعى «ملك حسن»، وتبلغ من العمر 10 سنوات، مقيمين بمنطقة العجيزي بدائرة أول طنطا، داخل ترعة الرجدية بمدينة طنطا، وذلك بعد اختفائهما أسبوع في ظروف غامضة.

اعتراف المتهم بالواقعة

حررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة المتهم، وتم تحديد هويته ويدعى «السعيد عبد القادر محمد الشرقاوي»، 32 سنة، سروجي سيارات مقيم قرية الرجدية مركز طنطا، واعترف بارتكاب الواقعة بسبب مبالغ مالية عليه للمجني عليها، وقيامه بالتوقيع على إيصالات لها، وقام باستدراجها وطفلتها إلى مكان الحادث وقام بتقتلهما بواسطة سلاح أبيض، وألقى جثتيهما في الترعة.