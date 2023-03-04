إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة الوادي الجديد وعدد ساعات الصيام

مع اقتراب شهر الرحمة والغفران شهر رمضان الكريم، يستعد المواطنون بمحافظة الوادي الجديد لروحانيات هذا الشهر الفضيل، حيث يبحث العديد من المواطنين عن إمساكية شهر رمضان 2023 كاملة بمحافظة الوادي الجديد وعدد ساعات الصيام في أول أيام الشهر الفضيل والذي أعلنت عنها هيئة المساحة المصرية عن مواقيت صيام الشهر الفضيل فلكياً.

إمساكية رمضان 2023 بمحافظة الوادي الجديد

تستعرض جريدة «الوطن»، تفاصيل إمساكية شهر رمضان المعظم، وعدد ساعات الصيام وفقا للحسابات الفلكية من هيئة المساحة التي تشير إلى أن بداية شهر رمضان ستكون يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023.

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، إمساكية رمضان 2023 كاملة بمحافظة الوادي الجديد، ومراكزها الخمسة وعدد ساعات الصيام في أيام الشهر الكريم.

عدد ساعات الصوم في إمساكية رمضان 2023 بمحافظة الوادي الجديد

وتنشر «الوطن» إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجرية الموافق 2023 من السنة الميلادية لمحافظة الوادي الجديد، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التي جرى إعدادها من قبل هيئة المساحة، إلى أن مواقيت الصلاة والإفطار وعدد ساعات الصيام ستكون كالتالي: