إمساكية شهر رمضان 2023.. اعرف عدد ساعات الصوم ووقت الإفطار

يحرص المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، على نشر المواعيد المختلفة في كل مناسبة وبشكل يومي، ومنها إمساكية شهر رمضان 2023، والذي يفصلنا عن قدومه أيام قليلة فمن المقرر بدؤه وفق التوقعات الفلكية يوم 23 مارس المقبل، من أجل إرشاد الناس لمعرفة مواقيت الإفطار والسحور وأذان المغرب في الشهر الكريم.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، إمساكية شهر رمضان 2023، وفق التوقعات الفلكية ومعهد البحوث في بيان لها.

إمساكية شهر رمضان 2023

وتأتي إمساكية شهر رمضان 2023 والذي يبدأ فلكيا يوم 23 مارس المقبل، كما يلي:

- تصل عدد ساعات الصوم يوم الخميس 23 مارس أول أيام رمضان فلكيا، إلى 13 ساعة و 59 دقيقة.

صلاة المغرب: 6:08 ، العشاء: 7:26، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30.

- تصل عدد ساعات الصوم يوم الجمعة 24 مارس إلى 14 ساعة و 2 دقيقة.

صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:26، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30 .

- تصل عدد ساعات الصوم يوم السبت الموافق 25 مارس إلى 14 ساعة و 3 دقائق.

إمساكية شهر رمضان 2023.. وقت الإفطار

صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:27، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:30.

- تصل عدد ساعات الصوم في رابع يوم من شهر رمضان وهو يوم الأحد 26 مارس إلى 14 ساعة و 5 دقائق

صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:28، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30.