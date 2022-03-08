تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المعظم، ترتفع معدلات البحث على المحرك العالمي «جوجل» عن إمساكية شهر رمضان 2022، مواعيد الأذان وعدد ساعات الصوم، استعدادًا للشهر الكريم، إذ يحرض الكثير من المسلمين، على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، فضلا عن تعديل مواعيد العمل واللقاءات لتتناسب مع ساعات الصيام.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» إمساكية شهر رمضان 2022 مواعيد الأذان وعدد ساعات الصوم، في التقرير التالي، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العامة للمساحة المصرية،.

إمساكية شهر رمضان 2022 مواعيد الأذان وعدد ساعات الصوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان 2022، فأن أول أيام الشهر الكريم فلكيًا ستكون يوم السبت 2 أبريل، على ان يكون الشهر المبارك كاملا لهذا العام، حيث ينتهي يوم الأحد 1 مايو 2022، ليبدأ عيد الفطر يوم الاثنين 2 مايو.

إمساكية شهر رمضان 1443

وجاءت تفاصيل الإمساكية كالآتي:

السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة.

صلاة المغرب 6:14

إمساك 3:55

- الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و21 دقيقة

صلاة المغرب 6:15

إمساك 3:54

- الاثنين 4 أبريل الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و23 دقيقة

صلاة المغرب 6:15

إمساك 3:52

- الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة

صلاة المغرب 6:16

إمساك 3:51

- الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و27 دقيقة

صلاة المغرب 6:17

إمساك 3:50

- الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و29 دقيقة

صلاة المغرب 6:17

إمساك 3:48

- الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و31 دقيقة

صلاة المغرب 6:18

إمساك 3:47

- السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و33 دقيقة

صلاة المغرب 6:18

إمساك 3:46

- الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و35 دقيقة

صلاة المغرب 6:19

إمساك 3:44

- الإثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و37 دقيقة

صلاة المغرب 6:20

إمساك 3:43

- الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و39 دقيقة

صلاة المغرب 6:20

إمساك 3:42

- الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة

صلاة المغرب 6:21

إمساك 3:40

- الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و43 دقيقة

صلاة المغرب 6:22

إمساك 3:39

- الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و45 دقيقة

صلاة المغرب 6:22

إمساك 3:38

- السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة

صلاة المغرب 6:23

إمساك 3:36

- الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و48 دقيقة

صلاة المغرب 6:23

إمساك 3:35

- الإثنين 18 أبريل الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و50 دقيقة

صلاة المغرب 6:24

إمساك 3:34

- الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و52 دقيقة

صلاة المغرب 6:25

إمساك 3:32

- الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة

صلاة المغرب 6:25

إمساك 3:31

- الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و56 دقيقة

صلاة المغرب 6:26

إمساك 3:30

- الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و58 دقيقة

صلاة المغرب 6:27

إمساك 3:28

- السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة

صلاة المغرب 6:27

إمساك 3:27

- الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة ودقيقتين

صلاة المغرب 6:28

إمساك 3:26

- الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و4 دقائق

صلاة المغرب 6:28

إمساك 3:25

- الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و6 دقائق

صلاة المغرب 6:29

إمساك 3:23

- الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و8 دقائق

صلاة المغرب 6:30

إمساك 3:22

- الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و10 دقائق

صلاة المغرب 6:30

إمساك 3:21

- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و11 دقيقة

صلاة المغرب 6:31

إمساك 3:20

- السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و13 دقيقة

صلاة المغرب 6:32

إمساك 3:18

- الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و15 دقيقة

صلاة المغرب 6:32

إمساك 3:17