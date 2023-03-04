سفر أفضل لاعب بدوري مراكز الشباب إلى فرنسا لقضاء فترة معايشة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، سفر اللاعب محمد عاطف لاعب مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد، إلى نادي إس سي بسيا بفرنسا؛ لقضاء فترة معايشة لمدة 20 يومًا.

سفر لاعب الوادي الجديد إلى فرنسا

وقال بهاء الدين شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الوادي الجديد في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن سفر اللاعب محمد عاطف شرف كبير جداً لأبناء محافظة الوادي الجديد والذي تم اختياره كأفضل لاعب على مستوى الجمهورية في دوري مراكز الشباب، حيث تتضمن فترة المعايشة؛ إجراء فترة قياسات واختبارات لمدة أسبوع، وفي حال اجتيازها سيتم إجراء الفحوصات الطبية وتدريبات متخصصة لمدة أسبوع، وحال اجتياز ذلك يدخل اللاعب التدريبات مع فريق أس سي بسيا بفرنسا لمدة 4 أيام، وفي حالة نجاحه في مرحلة التدريبات؛ سيتم التعاقد مع اللاعب عبر القنوات الرسمية للاعب دوري مراكز الشباب.

توسع قاعدة الممارسين الرياضيين

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن الوزارة حريصة على توفير كل الإمكانات الخاصة بتنفيذ دورى مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة بالمحافظة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب.

اقتناص الفرص للشباب الموهوبين رياضياً

ولفت وكيل الوزارة بالمحافظة، إلى أهمية دوري مراكز الشباب في دعم مراكز الشباب بشكل إيجابى من خلال المشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة، مشددًا علي ضرورة الإستمرار في إعطاء الفرص لأبناء مراكز الشباب واكتشاف مواهبهم.

وأكد، اللاعب محمد عاطف، لاعب مركز شباب الخارجة، أنه يحلم أن تكون فترة المعايشة بداية رحلة احترافه في الدوري الفرنسي، مؤكدًا أنه سوف يسعى بكل قوة وحماس من أجل تحويل الحلم إلى واقع.