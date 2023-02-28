تداول عدد كبير من الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي منشورات عن رحلة إلى مدينتي الأقصر وأسوان بسعر يصل إلى 800 جنيه فقط، وهو ما جعل وزارة الشباب والرياضة، تنشر عبر صفحتها الرسمية تفاصيل رحلاتها التي تطلقها إلى بلاد الجنوب ضمن مبادرة اعرف بلدك.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، فتح باب الاشتراك في فعاليات الفوج الخامس عشر من رحلات قطار الشباب إلى مدينتي الأقصر وأسوان.

رحلات الأقصر وأسوان

وفيما يلي نعرض تفاصيل رحلات الأقصر وأسوان من وزارة الشباب والرياضة وفقا للصفحة الرسمية للوزارة عبر فيس بوك.

ويتم انطلاق الفوج الخامس إلى الأقصر وأسوان خلال الفترة من 3 مارس حتى 10 من نفس الشهر والحجز والتسجيل والسداد يكون من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة (https://www.emys.app/youth/youth_train) .

ويمكن الدفع الإلكتروني مباشرة من خلال بطاقة فيزا أو ماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

شروط الرحلة

أن تكون السن من 18 – 40 سنة

التجمع لرحلة الذهاب بالقطار يوم الجمعة الموافق 3 مارس الجاري، من محطة سكك حديد مصر - رمسيس بالقاهرة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً.

وقيمة الاشتراك تبلغ 1500 جنيه للفرد.

لا يجوز تبديل المشترك بآخر ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

ويتضمن برنامج الرحلة زيارة عدد من المناطق السياحية وهي: «معبد الكرنك- متحف النوبة - معابد البر الشرقي - جزيرة الموز - السد العالي - متحف النيل - معبد فيلة - معابد البر الغربي - جزيرة النباتات - محاضرة - البيت النوبي - جولات حرة».