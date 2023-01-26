وظائف وزارة الشباب والرياضة بمميزات متعددة.. «الراتب حسب الخبرة»

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة «توظيف مصر»، بعض الوظائف الشاغرة في إحدى الشركات الخاصة.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل الوظائف المطلوبة، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظائف شاغرة

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، أن شركة Activ Abou Alaa تطلب للتعيين الوظائف التالية:

1. مدير/نائب (متابعة وتقيم مبيعات مباشرة داخل فروع الشركة).

2. بائع داخلي (مبيعات مباشرة داخل فروع الشركة)

أماكن العمل

ويمكن التقدم للعمل في عدد من الأماكن، كما يلي:

إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة/ الجيزة/ القليوبية)

إقليم الإسكندرية (البحيرة)

إقليم الدلتا (الدقهلية/ كفر الشي / الغربية/ المنوفية/ دمياط)

إقليم القناة (بورسعيد/ الإسماعيلية/ السويس/ الشرقية)

إقليم شمال الصعيد (بني سويف/ المنيا/ الفيوم)

إقليم وسط الصعيد (أسيوط / الوادي الجديد)

إقليم جنوب الصعيد (سوهاج/ قنا/ الأقصر/ أسوان/ البحر الأحمر)

الشروط المشتركة

ويجب توافر بعض الشروط في المتقدمين، وهي كما يلي:

أن يكونوا خريجين (مؤهل عالي)

السن 35 سنة

ذكور وإناث

أن يكون المتقدم جيدا في اللغة الإنجليزية (مدي/ نائب)

المميزات والحقوق

الراتب يجرى تحديده حسب الخبرة وكل وظيفة

عمولة مبيعات

عدد ساعات العمل: 9 ساعات

إجازه يوم في الأسبوع

تأمين اجتماعي - تأمين طبي

كيفية التقديم للوظائف

للتقديم للوظيفة، برجاء ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا، أو يمكنك التسجيل مباشرة والتقديم من خلال موقع توظيف مصر.