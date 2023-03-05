3 قرارات للنيابة ضد المتهم بالإتجار في الكوكايين والحشيش بالقاهرة

قررت النيابة العامة، حبس المتهم في قضية الاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة، بعد ضبطه وبحوزته كمية من مخدري الحشيش والكوكايين، و180 قرصا مخدرا، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طلبت من المباحث سرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

الاتجار في مخدري الحشيش والكوكايين

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وقام بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة لتحقيق الربح المادي.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم اعترف بحيازته طبنجة وعدد من الطلقات، بقصد الدفاع عن نشاطه، وكمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الكوكايين، و180 قرصا مخدرا بقصد الاتجار.

العقوبة القانونية

وحول الموقف القانوني أوضح المحامي محمود عبد الله، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «عبد الله» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.