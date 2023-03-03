الاستعدادات الأخيرة لحفل فانداي «تجارة عين شمس» لـ تامر حسني

يحيي الفنان تامر حسني، مساء اليوم الجمعة، حفلا لطلبة كلية التجارة جامعة عين شمس، في أولى حفلاته الخاصة بالجامعات لعام 2023.

تجهيزات مكثفة

وشهد مقر حفل النجم تامر حسني -فان داي جامعة عين شمس، كلية التجارة، تجهيزات مكثفة صباح اليوم الجمعة، قبيل ساعات من بدء وانطلاق الحفل.

وأعلن الفنان تامر حسني منذ أيام، استئناف تصوير فيلمه الجديد «تاج»، والذي توقف بسبب اعتذار الفنانة مي عمر عن المشاركة في العمل.

تامر حسني يستعد لتصوير فيلم تاج

ونشر حسني صورة له عبر صفحته على «إنستجرام»، بصحبة مخرجة الفيلم أثناء التصوير وعلق قائلا: «مع المخرجة الجميلة سارة وفيق رجعنا إمبارح نستكمل تصوير فيلم تاج فيلم صعب أوي بشكل مش طبيعي بس إن شاء الله المصريين قدها وهشرحلكم قريب في بوست تاني حاجة مهمة أوي وليه بقول كده».

كان تامر قد نشر مؤخرا فيديو له من كواليس استعداده لحفل زفاف مصمم الألعاب النارية أحمد عصام.