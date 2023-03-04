تطعيم 42 ألفا و183 تلميذا في 81 مدرسة ضد البلهارسيا بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، الانتهاء من تجريع تلاميذ المدارس المصابة بالبلهارسيا بالمحافظة والتي بلغ عددها 81 مدرسة بنسبة تغطية وصلت إلى 98.5%، ووصول مستهدف التلاميذ إلى 42 ألفا و183 تلميذا على مستوى 8 إدارات صحية بالمحافظة.

جاء ذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لقطاع الطب الوقائي بالوزارة، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة.

ومن جانبه أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، على الجهد المبذول من قبل المشاركين في تلك الحملة ضد البلهارسيا، وأعمال تجريع الطلاب بالمدارس، وخاصة العاملين والمسؤولين بإدارة مكافحة البلهارسيا، والطفيليات المعوية بالمديرية، إضافة للعاملين بالإدارات الصحية، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بالمديرية.

تجريع الآلاف من التلاميذ

وأشارت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، بالدعم الكبير المقدم من محافظ كفر الشيخ، وزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا في 2023، مثنية على دور الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة، بقيادة الدكتورة أماني الحبشي، والإدارة العامة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بوزارة الصحة، بقيادة الدكتورة عفاف محمد، كما أثنت على الدور المقدم من إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بالمديرية، بقيادة الدكتورة أماني القرش، وفريق الإشراف بالمديرية والإدارات الصحية بقيادة مديري الإدارات الصحية، وفريق العمل من فنين، ومرجعين معامل المديرية والإدارات الصحية، كما قدم الدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية الشكر لفريق العمل بالإدارة العامة للأمراض المتوطنة، وكل فرق العمل علي مستوى محافظة كفر الشيخ.