تردد قناة دي إم سي دراما 2023.. شاهد مسلسلات رمضان

كشفت قناة دي إم سي دراما 2023 عن عرض عديد من المسلسلات والبرامج، التي من شأنها جذب عشاق الدراما ومحبي مختلف العروض التليفزيونية، خلال شهر رمضان الكريم عبر شاشتها الفضائية.

في السطور التالية، ترصد «الوطن»، تردد قناة دي إم سي دراما 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان، استمرارًا للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

تردد قناة دي إم سي دراما 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان

يمكن ضبط تردد قناة دي إم سي دراما 2023 لمشاهدة برامج ومسلسلات شهر رمضان كما يلي:

- اسم القناة على قائمة القنوات DMC.

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12124 .

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 3/4.

- جودة القناةHD.

- ساعات البث 24 ساعة

قناة دي إم سي دراما 2023 على النايل سات لبرامج رمضان

يمكن تثبيت قناة دي إم سي دراما 2023 ، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على زر موافق ثم الضغط على تركيب من القائمة الرئيسية من خلال الريموت كنترول.

- اختيار إضافة قناة، اختيار اسم القمر الصناعي.

- كتابة بيانات التردد في أماكنها، الضغط على تثبيت بعد البحث.

- كتابة بيانات التردد في أماكنها، الضغط على تثبيت بعد البحث.

مسلسلات وبرامج مختلفة تعرضهاقناة دي إم سي دراما 2023 بشهر رمضان

تتميز قناة دي إم سي دراما 2023، بخريطة من العروض المميزة للعروض المختلفة، إذ حرصت القناة على تقديم الأعمال الفنية المتميزة خلال موسم رمضان 2023، والتي جاءت كما يلي «مسلسل جعفر العمدة، ومسلسل سوق الكانتو، ومسلسل تحت الوصايا، ومسلسل الصفارة، ومسلسل رسالة الإمام، ومسلسل علاقة مشروعة»، إذ يمكن معرفة مواعيد هذه البرامج من خلال موقع القناة الرسمي، أو مشاهدة القناة فضائيا.