تردد قناة النهار لمشاهدة مسلسلات رمضان 2023

أعلنت قناة النهار مسلسلات 2023، عرض عدد من المسلسلات والبرامج، تجذب عشاق الدراما ومختلف العروض التليفزيونية، خلال شهر رمضان الكريم عبر شاشتها الفضائية.

ويهتم عدد كبير من المواطنين والجماهير بمعرفة، تردد قناة النهار مسلسلات 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان، وكافة العروض المختلفة التي ستقوم القناة بعرضها خلال الشهر المُبارك.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، تردد قناة النهار مسلسلات 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان، استمرارا للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

تردد قناة النهار مسلسلات 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان

ويأتي تردد قناة النهار دراما 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات Nile Sat.

التردد: 11785.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

جودة بث القناة: SD.

قناة النهار دراما 2023 على النايل سات لبرامج رمضان

يمكن تثبيت قناة النهار دراما 2023 ، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على زر موافق ثم الضغط على تركيب من القائمة الرئيسية من خلال الريموت كنترول.

- اختيار إضافة قناة، اختيار اسم القمر الصناعي.

- كتابة بيانات التردد في أماكنها، الضغط على تثبيت بعد البحث.

- كتابة بيانات التردد في أماكنها، الضغط على تثبيت بعد البحث.

مسلسلات وبرامج مختلفة تعرضها قناة النهار دراما 2023 بشهر رمضان

حرصت قناة النهار دراما على تقديم الأعمال الفنية المتميزة خلال موسم رمضان 2021، لذا نستعرض في السطور الآتية أبرز وأهم المسلسلات التي تعرضها القناة في شهر رمضان 2023، والتي جاءت كما يلي:

تتميز قناة النهار دراما 2023، بخريطة من العروض المتميزة سواء من البرامج والمسلسلات في شهر رمضان المبارك، ومنها «مسلسل زرع شيطاني، ومسلسل أولاد عابد، ومسلسل تلت التلاتة، ومسلسل عودة البارون، ومسلسل ستهم»، إذ يمكن معرفة مواعيد هذه البرامج من خلال موقع القناة الرسمي، أو مشاهدة القناة فضائيا.