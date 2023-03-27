أدعية شهر رمضان قبل الإفطار.. كان يرددها الرسول

الصيام والدعاء أبرز مظاهر شهر رمضان المبارك، لذلك مع قدوم الشهر الفضيل يزداد بحث المسلمون عن أدعية شهر رمضان قبل الإفطار، لأنه من المعروف أن وقت الإفطار في رمضان من الأوقات التي يقبل فيها دعاء الشخص الصائم هو وقت الإفطار، وذلك استنادا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم «ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، الإِمَامُ العَادِلُ، وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ».

أدعية شهر رمضان قبل الإفطار

ويردد المسلمون الصائمون أدعية شهر رمضان قبل الإفطار، وهو الدعاء الذي كان يردده الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهوما روي عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: «كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ»، ولهذا الدعاء فضل كبير وأجر وثواب عظيم.

أدعية مستحبة قبل الإفطار في شهر رمضان

وهناك العديد من أدعية شهر رمضان قبل الإفطار، التي يمكن أن يرددها المسلم الصائم وقت الإفطار سائلا المولى عز وجل من خير الدنيا والآخرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- ربنا تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال.

- رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا .

- اللهمَّ إني أعوذُ بك من فتنةِ القبرِ، ومن شرِّ فتنةِ الغِنى، ومن شرِّ فتنةِ الفقرِ، وأعوذُ بك من شرِّ فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ.

- اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ بماءِ الثَّلجِ والبَرَد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقَّيْتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وباعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ، اللهمَّ فإني أعوذُ بك من الكسَلِ والهرَمِ والمأْثَمِ والمغْرمِ.

كما يمكن للصائم أن يردد دعاء الإفطار في رمضان من هذه الأدعية وغيرها على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحداً مِنْ خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي.

- اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك.

- اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ.