دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2022.. ردده لعلها تكون ليلة القدر

دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2022، من الكلمات التي يبحث عنها العديد من الناس، وذلك لاغتنام العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر.

وحول دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2022، فقد روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سائلة النبي صلى الله عليه وسلم، أن وافقت ليلة القدر فبما تدعوا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي «اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني»، وهذا أصح ما ورد في دعاء ليلة القدر التي أوصى النبي باغتنامها في العشر الأواخر من رمضان، حيث قال صلى الله عليه وسلم «تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ».

دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان

وعن دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2022، فيمكن للمسلم أن يدعو بأي شيء يريده، وذلك بشرط أن لا يدعو باسم أو قطيعة رحم، ومن الأدعية الصحيحة في القرآن الكريم والسنة النبوية:

- اللَّهُمَّ أصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيرٍ، وَاجْعَلِ المَوتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

أدعية اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2022

- اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَالهَرمِ وَعَذَابِ القَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَولاهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا.

- اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

- رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

- رَبَّنَا اغفِر لي وَلِوالِدَيَّ وَلِلمُؤمِنينَ يَومَ يَقومُ الحِسابُ)

- اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا.