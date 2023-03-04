متى رمضان 2023 في الجزائر وعدد ساعات الصوم؟ الحسابات الفلكية تجيب

يشتاق المسلمون حول العالم لشهر رمضان الكريم من عام لآخر، ومع اقتراب ليلة النصف من شعبان يتساءل المسلمون في الجزائر عن موعد رمضان 2023 وعدد ساعات الصوم.

وردا على سؤال: متى رمضان 2023 في الجزائر وعدد ساعات الصوم؟ الذي يرغب الجميع في معرفته، أظهرت الحسابات الفلكية أن أول أيام شهر رمضان في الجزائر ستوافق الخميس الثالث والعشرون من مارس الجاري.

وتجري اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية التابعة لوزارة الشؤون الدينية الجزائرية رصد هلال شهر رمضان المبارك في ليلة التاسع والعشرون من شهر شعبان فإما توافق رؤية الهلال الحسابات الفلكية أو تخالفها.

متى رمضان 2023 في الجزائر وعدد ساعات الصوم؟

وفي حالة رؤية الهلال يجرى الإعلان عن بدء أولى ليالي شهر رمضان، أما في حالة تعذر رؤية الهلال يستكمل شهر شعبان ثلاثين يوما، وفقا لما قال رسول الله صلى عليه وسلم في الحديث الشريف، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم؛ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين».

عدد ساعات الصوم في الجزائر

أما عن عدد ساعات الصوم في رمضان 2023 في الجزائر، وفقا للحسابات الفلكية ستكون نحو 13 ساعة و45 دقيقة في بداية شهر رمضان المبارك، وتصل في نهاية الشهر الكريم إلى نحو 15 ساعة يوميا، وتختلف بين المدن الجزائرية وبعضها.