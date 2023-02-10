الجزائر تقدم مساعدات مالية وترسل فرق إنقاذ إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال

ذكرت وسائل إعلام جزائرية، اليوم، أن الجزائر قدمت مساعدات مالية وأرسلت فريق مساعدة من الدفاع المدني لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض جراء زلزال تركيا وسوريا، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

إنقاذ المصابين من تحت الأنقاض في سوريا

وقامت الجزائر بإرسال فريق مساعدة من الدفاع المدني للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة، إضافة إلى مساعدات طبية، وقامت الفرق الجزائرية للإنقاذ في سوريا بإنقاذ شخص واحد وانتشلت 33 ضحية منذ 6 فبراير 2023.

وتمكنت فرق الإنقاذ الجزائري، في تركيا من إنقاذ 12 شخصا، وانتشال 69 ضحية.

وقررت الحكومة تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لجمهورية تركيا، و15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار المساعدات والتضامن مع الدولتين على إثر الزلزال المدمر، الذي ضربهما فجر الاثنين الماضي.

زلزال يضرب غرب الجزائر

وضرب زلزال غرب الجزائر، بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، وشعر به سكان ولاية «تيسمسيلت»، وبحسب ما ذكره المركز الوطني لرصد الزلازل «الكراج»، فإن الزلزال كان في الساعة 8:45 صباح اليوم، ومركزه 8 كلم شمال شرق برج الأمير عبد القادر بولاية تيسمسيلت.

وأضاف المركز أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية، ويذكر أن الجزائر قد شهدت خلال الأيام الماضية أكثر من هزة أرضية بعدة ولايات مختلفة.