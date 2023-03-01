متى يحل شهر رمضان 2023 في الجزائر؟.. الحسابات الفلكية توضح

أيام قليلة ويستعد المسلم ليستعيد طاقته الإيمانية مع قدوم شهر رمضان المبارك خاصة في دولة الجزائر العربية الشقيقة، وتساءل الأشخاص عن متى رمضان 2023 في الجزائر؟ ولكن ما هو توقيت رمضان في الجزائر أكبر بلد عربي من حيث المساحة التي يستعد أهلها لرمضان على طريقتهم الخاصة.

متى رمضان 2023 في الجزائر ؟

ويتطلع كثير من الأشخاص إلى معرفة متى رمضان 2023 في الجزائر من أجل تحضير أنفسهم لصلاة التروايح والدعاء والتضرع إلى الله والصوم عن الطعام والشراب وعن محارم الله مع زيادة ساعات قراءة القرآن في ظل انتشار موائد الرحمن أيضا من أجل مساعدة الفقراء خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة في عدد كبير من دول العالم نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

تحديد موعد متى رمضان 2023 في الجزائر؟

ولكن هل سألت نفسك من قبل كيف يتم تحديد موعد رمضان 2023 في الجزائر؟، ويعتمد التقويم الميلادي وإجراء الحسابات الفلكية، من أجل تحديد موعد شهر رمضان في الجزائر لهذا العام والذي مرجح أن يكون في يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 حيث سيغرب القمر في الجزائر الساعة 6:53 مساء، وسيكون غروب الشمس في الجزائر الساعة 7:00 مساء، وبسبب عدم وجود القمر في الأفق ستتعذر رؤية الهلال وتعلن الجزائر يوم الأربعاء مُتمما لشعبان، ويوم الخميس 23 مارس أول رمضان 2023.