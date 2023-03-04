ممرضة دمياط: رجعت 2 مليون جنيه لأني اتربيت في بيت لا يعرف الحرام

قالت ياسمين عبدالمحسن جمعة، ممرضة دمياط التي وجدت 2 مليون جنيه في رصيد حسابها البنكي بالخطأ، «كنت في اختبار كبير مع النفس إما أن يكون صادقا ويتحلى بالشرف والأمانة أو تتحكم فيه نفسه الأمارة بالسوء لكنني تربيت فى بيت محترم وله أصول وعادات وتقاليد ولا نقبل بدخول أي قرش حرام على بيتنا مثلما نشأنا».

ياسمين: أربي أولادي طلبة صيدلة وهندسة بالحلال

«والحمد لله لقد رزقني وأكرمني بأولاد» حسب تصريحات ممرضة دمياط لـ«الوطن»، مضيفة: «منهم ولدين وفتاة طالبة في كلية الصيدلة وطالب فى كلية الهندسة وطالب فى الصف الثالث الإعدادي، وأحرص على أن أربيهم على الحلال مثلما تربينا حتى يكونوا نبتة صالحة».

قصة ممرضة دمياط مع الملايين

أحمد عيد عبدالكريم، محامي سيدة دمياط، أكد لـ«الوطن»، أن القصة تعود أحداثها إلى 25 يناير الماضي عندما توجهت ياسمين عبدالمحسن جمعة إلى البنك لصرف راتبها الشهري الخاص بها وبعد سحب 4 آلاف جنيه، استعلمت لوجود حافز خاص بها ففوجئت برقم كبير على شاشة الماكينة، فذهلت وأصبح الأمر بمثابة صدمة بالنسبة لها وكان المبلغ في بداية الأمر ما يقرب من مليون جنيه، ثم توجهت للإدارة وأبلغتهم ووعدوها بمراجعة الحسابات، وأنه ربما يكون خطأ في البيانات أو السيستم.

من مليون إلى 2 مليون جنيه

ويكمل محامي السيدة، وفى الشهر الثانى وبحلول يوم 25 فبراير 2023، توجهت إلى البنك لصرف راتبها عن الشهر الجديد، فوجئت بزيادة المبلغ وأصبح قرابة 2 مليون جنيه، فسحبت الراتب الأساسي الخاص بها وبعدها توجهت إلى الإدارة والبنك وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية، وحررت محضرا بمباحث مركز كفر سعد، ثم بالأموال العامة وقاموا بمعرفة التفاصيل، وجرى تحويل المحضر إلى نيابة كفر سعد وقبلها قمنا بإيداع مبلغ 43 ألف جنيه التى تم سحبها بغرض الاستعلام وتم إيداعه يوم الجمعة في ماكينة ATM، وتوجهنا للنيابة العامة وتم تسليم الإيصالات والفيزا لجهة التحقيق ولا يوجد عند ياسمين أي مانع لإرجاع المال لأصحابه، وأناشد الجهات المعنية أن تشكرها وتكرمها لأمانتها، لأنها كانت في اختبار كبير مع النفس لتقدم نموذجا طيبا للمرأة المصرية الأصيلة التي تعرف الحقوق والحلال من الحرام.