القصة الكاملة لممرضة دمياط: «فوجئت بـ2 مليون في حسابي ومنمتش غير لما رجعنا الفلوس»

«القرش الحلال أفضل من مليون حرام»، مثل شعبي متداول برهنت على صحته ياسمين عبدالمحسن جمعة، ممرضة تمريض دمياط، والتي ذاع صيتها خلال الساعات الأخيرة بعدما تم تداول القصة الكاملة لعثورها على 2 مليون جنيه داخل حسابها البنكي عند صرف راتبها الشهري من الصراف الآلي.

القصة الكاملة لممرضة دمياط

«مكنتش بنام أنا وزوجي وأولادي لغاية لما الفلوس رجعت»، بتلك الكلمات بدأت ياسمين ممرضة دمياط حديثها مع «الوطن»، حول القصة الكاملة لوجود مبلغ مالي تقترب قيمته من 2 مليون جنيه داخل حسابها، مشيرة إلى أن رؤيتها للمبلغ كانت بمثابة الصدمة لها في بادئ الأمر.

ممرضة دمياط تعثر على 2 مليون جنيه

وتضيف قائلة «أول ما استوعبت الموضوع وعرفت أن المبلغ اللي ظهر رقم حقيقي مفكرتش لحظات وعلي طول كلمت المحامي علشان أشوف طريقه أرجع بيها الفلوس للدولة».

وتابعت قائلة «فكرت أن ماكينة الفلوس معلقة أو فيها حاجة مش مظبوطة حاولت أكثر من مرة يطلع نفس الرقم»، مضيفة أنها أخبرت زوجها وأولادها بالأمر سريعا للتفكير في كيفية إعادة المبلغ المالي.

وتابعت أنها أبلغت جهة عملها عن المبلغ المالي، مشيرة إلى أنها تلقت العديد من المكالمات الهاتفية من أفراد عائلتها وآخرين لم تعرفهم حيث مدح الجميع تصرفها الأمين، معللة «معملتش غير الصح واللي مفروض أي حد يعمله ده حق الدولة ولازم يرجع ليها».

بداية القصة الكاملة لممرضة دمياط عندما توجهت ياسمين عبدالمحسن جمعة إلى مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، وحررت محضرا، تحت رقم 885 لسنة 2023 إداري كفر سعد، يفيد بوجود مبلغ وقدرة مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا بخلاف مبلغ راتبها في حسابها الشخصي.

عُرض المحضر على النيابة العامة بكفر سعد لاتخاذ اللازم، كما جرى تسليم الفيزا الخاصة بها، وكل الأوراق الخاصة بالحساب لإرجاع الأموال إلى الجهة المعنية.