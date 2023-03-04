قصص أمانة مصريين وجدوا ملايين في حساباتهم البنكية وأعادوها.. آخرهم ممرضة دمياط

لطالما عُرف المصريون بالأمانة والشهامة، وضربوا أمثلة في الشرف وعدم قبول ممتلكات الغير، ربما رغم احتياجهم إلا أنّ الأمانة تكون هي مبدأهم الأول والأخير، فها هي ممرضة دمياط التي أعادت نحو 2 مليون جنيه لصاحبها بعدما تم إيداعها في حسابها البنكي بالخطأ، ولم تكن هي الأولى بل سبقها الكثيرون ممن ضربوا مثالًا في الأمانة.

وتستعرض «الوطن» أبرز مواقف الأمانة التي عُرف بها الكثيرون من المصريين، حيث ردوا الأمانات إلى أهلها، ولم يجد الشيطان ولا الطمع سبيلًا إلى عقولهم أو قلوبهم، وكان الشرف شعارهم.

ممرضة دمياط تفاجأ بـ 2 مليون جنيه في حسابها بالخطأ

وفي محافظة دمياط، أصبحت ممرضة حديث الجميع، بعدما فوجئت في حسابها بنحو 2 مليون جنيه، فرفضت أن تحصل على مليم واحد منهم وأبلغت الشرطة على الفور، حيث ذهبت ممرضة دمياط لسحب راتبها الشهري من حسابها البنكي عبر ماكينة ATM، لتتفاجأ بوجود مبلغ يقدر بمليون جنيه و950 ألفًا زيادة على راتبها.

لم تفكر ممرضة دمياط ولو لثوانٍ، بل هرعت على الفور إلى الإدارة الصحية التي تعمل بها وأبلغتهم بالواقعة، ثم اتجهت إلى مباحث الأموال العامة وحررت محضراً بالواقعة، بينما سلّمت الفيزا الخاصة بها وأوراق حسابها لحين استرداد الأموال، قائلةً إنّ ثروتها الحقيقية هي أولادها الثلاثة، مؤكدةً أنّ هذ الأموال حق الدولة ويجب إعادتها.

شاب يتفاجأ بـ 14 مليون جنيه في حسابه

وقبل عدة أشهر فوجئ شاب يدعى أحمد جاد الرب، مترجم، برسالة نصية تخبره بتلقيه تحويل بنكي قدره 760 ألف يورو بما يعادل 14 مليون جنيه على حسابه البنكي من بنك بلجيكي، فقام بإعادة المبلغ على الفور إلى البنك مرة أخرى، مؤكدًا أنّها أمانة ويجب أن يعيدها إلى أصحابها، مؤكدًا أنّه لم يطمع في تلك الأموال ولو لثانية واحدة، ولم يطلب مكافأة.

شاب يتلقى 40 ألف جنيه في حسابه بالخطأ

وفي مدينة العريش، ضرب صاحب محل عطور، المثل في الأمانة والشهامة، بعدما فوجئ بتحويل 40 ألف جنيه إلى حسابه البنكي، فإتصل بخدمة العملاء وحينما تأكد بحث عن مصدر تحويل الأموال وأصر على معرفة صاحب الأموال وتواصل معه حتى قام بإعادة المبلغ له، رافضًا الحصول على أي مكافأة مالية، قائلًا إنّه لا يقبل جنيهًا ليس من عرقه وتعبه.

شاب من النوبة يرد 50 ألف جنيه لصاحبها

وقدم شاب من النوبة يدعى أحمد سيد حسن، كهربائي، مثالًا في الأمانة بعدما أعاد مبلغا ماليا قدره 50 ألف جنيه، وصلته على حسابه البنكي بالخطأ، وذلك بعد مرور 5 أيام فقط على فتح هذا الحساب، فقام بإعادة المبلغ بالكامل، خصوصًا أنّ الأموال كانت لشخص سيجري بها عملية جراحية لزوجته، قائلًا «اتربينا في النوبة على الأمانة ومنقبلش الحرام»، رغم أنّ أصدقاءه نصحوه بالاحتفاظ بتلك الأموال بسبب ظروفه الصعبة.

ورفض الكهربائي الأمين، الحصول على مكافأة مالية، فيما كان يصر صاحب الأموال على السفر إليه ليشكره بنفسه، فرفض إخباره بالعنوان حتى لا يكلفه عناء ومصروفات السفر لأسوان، مؤكدًا أنّ كلمات الشكر تكفيه.