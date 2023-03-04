إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

أصاب جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، طفلًا بالرصاص في مخيم العروب شمال مُحافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية المُحتلة قبل أن يعتقلوه.

وصرحت مصادر أمنية فلسطينية في المحافظة، بأن الطفل يُدعى أمير محمد البس يبلغ من العمر 12 عامًا، موضحة أنه أصيب برصاصتين في أطرافه السفلية.

احتجاجات في مُخيم العروب

ويشهد مُخيم العروب، احتجاجات منذ أمس الجمعة، إذ اقتحمت قوات الاحتلال المُخيم وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام صوب ساكنيه، وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق، وشاب وفتاة بالرصاص.

إغلاق المدخل الرئيسي للمخيم

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت في وقت سابق اليوم، المدخل الرئيسي للمخيم ومنعت ساكنيه من التنقل، واحتجزت عددًا من السيارات وفتشتها، ودققت في الهويات.